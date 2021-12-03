На Донбассе воин ВСУ получил ранение — боевики шесть раз нарушили «тишину»

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

С утра оккупанты шесть раз нарушали «тишину», используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

Боевики открывали огонь из противотанковой пушки МТ-12 в направлении Красногоровки и в сторону Крымского из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской они дважды произвели обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Также у Зайцева российские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Попасной окупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, российские боевики в Луганской области в пятницу, 3 декабря, примерно в 15:00 начали обстрел Станицы Луганской. Эту информацию «Бабелю» подтвердил руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.