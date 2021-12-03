Unicode представил список самых популярных эмодзи 2021 года
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Bernard Hermant / Unsplash
Консорциум Unicode представил самые популярные эмодзи 2021 года. Лидирует смайлик со слезами счастья.
Согласно этому исследованию, 92% онлайн-жителей планеты используют смайлики как форму общения. Среди всех видов смайликов на слезы радости приходится более 5%, на втором месте — красное сердце.
В десятку самых популярных эмодзи также попали:
- рука с большим пальцем вверх («класс»);
- рыдающий смайлик;
- сложенные руки (как во время молитвы);
- воздушный поцелуй;
- улыбающееся лицо с сердечками;
- влюбленный смайл (с сердечками в глазах);
- просто улыбающееся лицо.
В категории «транспорт» лидирует ракета, «части тела» — бицепс, «растения» — букет, «животные» — бабочка, «спорт» — человек, который делает колесо. Флаги относятся к наименее популярной категории, хотя в ней больше всего символов — 258.
- В феврале Apple добавила 217 новых эмодзи, среди которых были женщина с бородой и горящее сердце. Их Unicode представил еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса выпуск набора отложили.