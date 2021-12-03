Штат Оклахома подал иск против администрации Байдена из-за обязательной вакцинации

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Штат Оклахома подал иск против Администрации президента США Джо Байдена с требованием отменить решение об обязательной вакцинации служащих Национальной гвардии в штате.

Об этом пишет Axios.

Обязательной вакцинацию против коронавируса для подчиненных Пентагона сделали еще в августе, и Джо Байден эту меру поддержал, но вскоре из-за этого начались споры и претензии. Иски стали подавать власти штатов. В случае с Оклахомой, иск стал итогом конфликта между властями штата и Пентагоном.

В начале ноября губернатор Кевин Ститт потребовал освободить Нацгвардию штата от обязательной вакцинации, а вскоре назначил нового командующего, который распорядился сделать вакцинацию добровольной. Власти считают, что Нацгвардия штата, если она не выполняет задачи федерального правительства, находится в их юрисдикции.

Пентагон утверждает, что в вопросе вакцинации имеет полномочия сделать ее обязательной. Министр обороны Ллойд Остин пригрозил отказникам потерей зарплат и стажа, кроме отстранения от службы.

«Этот решение гарантирует, что многие бойцы Национальной гвардии Оклахомы просто уйдут из нее вместо того, чтобы получить вакцину. Эта ситуация нанесет непоправимый ущерб безопасности жителей штата», — сказано в иске штата.