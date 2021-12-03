Нардеп Александр Качура просит СБУ проверить главу фракции «Слуга народа» и лидера «Голоса» на наличие двойного гражданства
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- Костя Андрейковец
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Депутат «Слуги народа» Александр Качура обратился с заявлением в Службу безопасности и Госпогранслужбу с просьбой проверить возможное двойное гражданство у главы фракции СН Давида Арахамии и лидера партии «Голос» Киры Рудык.
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает LB.ua.
Обращение в органы Качура объяснил сообщениями в Telegram-каналах о наличии у указанных политиков гражданства США. Он заявил, что в случае подтверждения ожидает от Арахамии и Рудык сложения депутатских мандатов.
Арахамия заявил журналистам, что у него нет гражданства США. Он назвал действия Качуры «правильными» и предложил проверить всех депутатов на наличие двойного гражданства.
- Летом Рудык в эфире телеканала «Украина 24» трижды напрямую спросили, имеет ли она американское гражданство. Однако депутат все три раза уклонилась от прямого ответа, заявляя лишь то, что родилась в Украине и является украинкой.