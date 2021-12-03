В Харьковской области открыли новое месторождение газа. Его ресурсы составляют до 5 млрд. кубометров топлива
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- Екатерина Кадакова
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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
В Харьковской области открыли новое месторождение газа — Моспановское.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укргаздобычи».
«По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 млрд куб. м газа», — рассказали в компании.
Также отмечается, что первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.
Скважину в течение 4 месяцев (июнь-октябрь 2021 года) сооружала буровая бригада «Укрбургаза», ее глубина составляет 4 150 м.
- В декабре 2020 года Кабмин разрешил «Нафтогазу» приобрести для разработки Юзовскую нефтегазоносную площадь. На месторождении можно добывать до 20 млрд. куб. м газа в год.
- В октябре прошлого года правительство утвердило стратегию развития «Нафтогаза». Через несколько лет часть акций планируется выставить на продажу. В августе правительство рассматривало возможность приватизации до 50% «Нафтогаза».