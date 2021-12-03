Сыну Муаммара Каддафи разрешили принять участие в президентских выборах в Ливии
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- Екатерина Кадакова
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Twitter / هەڤاڵ مەحمود
Суд Ливии постановил, что сын диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам может баллотироваться в президенты на ближайших выборах.
Об этом сообщил его адвокат, передает Reuters.
Как отмечается, окончательный список кандидатов на выборах до сих пор не опубликован из-за хаотичного процесса апелляций. Избирательная комиссия уже отстранила 25 из 98 зарегистрированных для участия в выборах президента.
Участие сына Каддафи в выборах вызывает противоречия у ливийцев, ведь многие считают неприемлемым присутствие Саифа аль-Ислама в бюллетенях после кровавой борьбы за освобождение страны от его отца.
Отдельно агентство сообщает, что рассмотрение апелляции Каддафи было отложено на несколько дней, поскольку боевики заблокировали вход в суд. К тому же, в четверг, 2 декабря, вооруженные люди штурмовали пять избирательных участков на западе Ливии и украли избирательные бюллетени. Эти инциденты могут предвещать серьезные беспорядки на президентских выборах.
- Выборы президента Ливии намечены на 24 декабря 2021 года.
- 14 ноября второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, 49-летний Саиф аль Ислам зарегистрировался как кандидат в президенты.
- В конце ноября регистрацию сына Каддафи отменили из-за его судимости. В 2015 году его приговорили к смертной казни за насилие в отношении протестующих в 2011 году, когда ливийцы свергли режим Муаммара Каддафи и убили диктатора. Однако это решение суда еще оспаривается, а из тюрьмы его отпустили в 2017 году. Еще одним основанием для снятия с выборов Саифа аль-Ислама Каддафи было то, что его разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности.