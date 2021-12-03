Разработчик компьютерных игр заставил организаторов турнира по Dota 2 изменить логотип из-за «пропаганды коммунизма»

Новости

March3llo / Twitter

Организаторам турнира Dota Pro Circuit 2021/2022 для стран СНГ пришлось изменить свой логотип, чтобы не нарушать законы Украины.

Об этом сообщили организаторы турнира по EPICENTER | DPC EEU на своей странице в Twitter.

«Некоторое время назад мы получили обращение от компании Valve с запросом на изменение логотипа турнира, поскольку он может нарушать законодательство Украины о запрете пропаганды коммунизма», — говорится в сообщении.

Организаторы заверили, что имеют юридическое заключение, подтверждающее, что этот логотип не может считаться коммунистической символикой, а тем более пропагандой.

Несмотря на то, что уже были изготовлены подарочные наборы, баннеры и другие продукты с символикой турнира, Epic Esport Events решила изменить логотип.

Отметим, бывший логотип турнира был похож на пионерский значок СССР. В частности, идентичные фоны и оформление, вместо Ленина внутри звезды разместили героя Dota 2 Пуджа, а надпись «Всегда готов!» заменили на DPC EEU.