Генпрокурор Ирина Венедиктова «активизировала» дела в отношении лиц из орбиты «владельца телеканалов». Вероятно, речь об олигархе Ахметове

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что поручила «активизировать» расследование целого ряда уголовных производств в отношении лиц с «орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики».

В своем Facebook она написала, что хочет убедится в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов и отдельных лиц из окружения вышеуказанного «владельца».

«Я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств [...]. Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах», — написала она.

Венедиктова добавила, что дела связаны с крупными предприятиями в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите «влиятельного человека», а ориентировочные суммы ущерба исчисляются миллиардами гривен.

Она не указывает имя «влиятельного человека», но по описанию — это Ринат Ахметов. Источник LIGA.net в правоохранительных органах также указывает на Ахметова.