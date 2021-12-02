Для местных 12 грн, а для туристов – 20. Мэр Киева назвал новые цены на проезд в общественном транспорте

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Сайт городского головы Киева Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после отопительного сезона в коммунальном транспорте столицы установят новую стоимость одной поездки — она будет зависеть от того, местный ли пассажир. Однако окончательное решение еще не было принято.

По его словам, стоимость одноразового проезда для киевлян могут установить на уровне 12 гривен, если они приобретут «Карту киевлянина». А вот жители области смогут купить проездной с ценником в 14 гривен.

Больше всего будут платить туристы — чиновники рассматривают тариф в 20 гривен.

Что делать жителям Киева без прописки и официального трудоустройства и будут ли они платить 14 или 20 грн за проезд — городской голова не объяснил.

Кличко отметил, что в Киеве сохранят все льготы на бесплатный проезд для определенных слоев населения. Для удержания льгот и тарифа за проезд ниже себестоимости столица ежегодно дотирует в транспортную отрасль 4,5 миллиарда гривен.

По стандартам отопительный сезон заканчивается 15 марта, но обычно его откладывают, если сохраняется низкая температура. После этого должны будут измениться цены на проезд.