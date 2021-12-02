Россия развернула возле Японии ракетные комплексы «Бастион». Их поставили на спорном острове
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- Костя Андрейковец
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Российские военные развернули на спорных Курильских островах береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», которые могут уничтожать цели на расстоянии до 300 км.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве заявили, что расчеты комплексов Тихоокеанского флота РФ размещены на острове Матуа и они появились там впервые. Количество «Бастионов» не указано, но на видео можно наблюдать минимум четыре комплекса и средства радиолокации.
Сообщается, что ракетчики будут контролировать прилегающую акваторию и зоны проливов.
- Ранее армия РФ сообщала о создании на Матуа аэродрома. Карта Google его отображает в южной части. Как передает Интерфакс, в 2016 году в Минобороны России сообщали о планах создать на Матуа пункт базирования боевых кораблей.
- Комплексы «Бал» и «Бастион» также стоят и на спорных с Японией островах Итуруп и Кунашир.