Американская Rocket Lab представила многоразовую ракету Neutron — конкурента Falcon 9 (SpaceX)

Новости

Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab представила разрабатываемую многоразовую ракету-носитель среднего класса Neutron («Нейтрон»). Это вторая ракета от Rocket Lab, но глава компании Питер Бек назвал ее будущим.

Бек в короткой презентации заявил, что Neutron сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 15 тонн груза и должна совершить свой первый полет в 2024 году.

Neutron длинной 40 метров будет состоять из двух ступеней и носового блока. Первая будет иметь семь новый двигателей Archimedes, которые еще разрабатываются, а вторая — один Archimedes. После отделения разгонный блок сможет возвращаться на посадочную платформу. Особенность Neutron — необычный раскрывающийся носовой обтекатель, который и будет «выпускать» полезную нагрузку. Он не будет отделяться от разгонного блока.

Части ракеты, как и двигатели, будут изготовляться на 3D-принтере. Сама же ракета будет экологичной и работать на метане с кислородом.

Бек не сказал на каком этапе находится разработка Neutron, но как пишет CNBC, первые огневые испытания Archimedes ожидаются в 2022 году. Уже сейчас ясно, что Neutron — это прямой конкурент ракеты Falcon 9 компании SpaceX.