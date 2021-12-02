Станция «Юнона» засняла на Юпитере штормы, циклоны и его вулканический спутник Ио

Новости

Межпланетная станция «Юнона» (Juno), которая занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю снимки полярных циклонов, штормов и облаков газовой планеты, а также ее «Луны» — вулканического спутника Ио.

Об этом сообщает Forbes.

Снимки были сделаны во время 38-го облета планеты на расстоянии около 4 200 километров. На Землю аппарат отправил снимки с расстояния 780 миллионов км.

Четче всего получились изображения штормов и циклонов, которые аппарат сделал в северной части планеты.

Спутник Ио (самый близкий к планете из четырех) детально отфотографировать не удалось — было получено четыре снимка.

Mission Juno

Читайте также: Европейский аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия