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Financial Times составила список самых влиятельных женщин года. Кто в него вошел

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Президентский дворец Тайваня / Flickr

Газета Financial Times опубликовала традиционный список, в который вошли 25 самых влиятельных женщин в мире.

В этом году в список, среди прочих, попали генеральный директор General Motors Мэри Барра, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, президент Тайваня Цай Инвэнь, теннисистка Наоми Осака, сценарист Шонда Раймс, актриса Скарлетт Йоханссон.

Полный список выглядит следующим образом:

В прошлом году в аналогичный список Financial Times попали только 12 женщин. Из нынешнего перечня в нем присутствовали Тихановская и Цай Инвэнь.