Зеленский назначил около 30 судей на вакантные должности. Среди них — двое «судей Майдана»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент Владимир Зеленский назначил на вакантные посты 28 судей в судах первой инстанции. Среди них оказались двое судей, выносивших решение против активистов Евромайдана.

Об этом идет речь в указах президента.

27 судей были назначены в различные районные и городские суды. Один судья получил назначение в хозяйственный суд Донецкой области.

В то же время, аналитический центр «Фундация DEJURE» отмечает, что двое судей — Петр Заруба и Андрей Ключник — осуждали активистов Евромайдана.

Заруба стал новым судьей Дарницкого районного суда Киева, а Ключник – судьей Святошинского районного суда Киева.

Оба судьи в 2018 году получили негативные выводы от Общественного совета добродетели. Ключник в 2014 году отправил за решетку Александра Костура за «участие в протестах», а Заруба лишал водительских прав участников Автомайдана.