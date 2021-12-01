В Киеве впервые выступит легендарная британская рок-группа Iron Maiden

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Iron Maiden / Facebook

В Киев в 2022 году приедет легендарная рок-группа Iron Maiden из Великобритании.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Концерт британцев запланирован в рамках европейского тура Legacy Of The Beast 2022 в столице Украины на 29 мая (ВДНХ).

Специальными гостями будут австралийцы из Airbourne при поддержке немцев Lord Of The Lost.

Киев стал одним из шести городов Европы, где Iron Maiden сыграет концерт. Кроме Украины, рокеры приедут в Хорватию (Загреб), Сербию (Белград), Румынию (Бухарест), Болгарию (Софию) и Грецию (Афины).

Остальные концерты тура пройдут в США, Канаде и Мексике.

Как отмечается, тур Iron Maiden был запланирован еще в 2020 году, но из-за коронавируса был перенесен на 2022-й. Музыканты обещают исполнить свои самые известные хиты за всю историю существования группы и добавить песни из нового альбома Senjutsu.