Организатора антивакцинаторских протестов Остапа Стахива выпустили из СИЗО. Он пройдет психиатрическую экспертизу
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- Костя Андрейковец
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Остап Стахів / YouTube
Львовского организатора антивакцинаторских протестов Остапа Стахива, которого Служба безопасности подозревает в планировании захвата власти, выпустили из СИЗО под залог.
Об этом сообщает «Суспільне» с места событий.
За Стахива 30 ноября внесли залог в 998 800 гривен, и он вышел сразу после зачисления денег на счет. Сегодня, 1 декабря, он должен явиться во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.
Вчера Галицкий суд Львова удовлетворили ходатайство следователя СБУ о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, которая продлится 30 дней.
Организация «Права человека», которая требовала освободить Стахива, сообщила, что в медучреждении он будет находиться в общей палате с общим доступом, имея возможность свободно выходить к посетителям и пользоваться телефоном. Лекарства к нему никакие применять не будут.
- 16 ноября Остапу Стахиву объявили подозрение в планировании захвата государственной власти. По данным СБУ, он собирал оружие, сторонников и действовал в сети, которая координировалась из России.
- 18 ноября Стахива отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью выйти под залог.