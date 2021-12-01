Организатора антивакцинаторских протестов Остапа Стахива выпустили из СИЗО. Он пройдет психиатрическую экспертизу

Новости

Остап Стахів / YouTube

Львовского организатора антивакцинаторских протестов Остапа Стахива, которого Служба безопасности подозревает в планировании захвата власти, выпустили из СИЗО под залог.

Об этом сообщает «Суспільне» с места событий.

За Стахива 30 ноября внесли залог в 998 800 гривен, и он вышел сразу после зачисления денег на счет. Сегодня, 1 декабря, он должен явиться во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.

Вчера Галицкий суд Львова удовлетворили ходатайство следователя СБУ о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, которая продлится 30 дней.

Организация «Права человека», которая требовала освободить Стахива, сообщила, что в медучреждении он будет находиться в общей палате с общим доступом, имея возможность свободно выходить к посетителям и пользоваться телефоном. Лекарства к нему никакие применять не будут.