В Южной Америке выявили штамм «Омикрон». Теперь он есть на всех континентах, кроме Антарктиды
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Adam Niescioruk / Unsplash
В Южной Америке выявили первые случаи штамма коронавируса «Омикрон» — 30 ноября его подтвердили в Бразилии у супругов, которые приехали из Южно-Африканской Республики. Оба больных — не вакцинированы.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Следовательно, «Омикрон» подтвердили на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным Всемирной организации здравоохранения, «Омикрон» вывили уже в 24 странах планеты (в Украине его пока нет).
Пока о новом штамме «Омикрон» известно немного, но через две недели будет больше информации о заразности штамма и способности вызывать тяжелые заболевания и о том, эффективны ли существующие вакцины против него. Сейчас ВОЗ призывает не паниковать и вакцинироваться.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и зафиксировали очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за нового штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.