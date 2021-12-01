В Южной Америке выявили штамм «Омикрон». Теперь он есть на всех континентах, кроме Антарктиды

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В Южной Америке выявили первые случаи штамма коронавируса «Омикрон» — 30 ноября его подтвердили в Бразилии у супругов, которые приехали из Южно-Африканской Республики. Оба больных — не вакцинированы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Следовательно, «Омикрон» подтвердили на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным Всемирной организации здравоохранения, «Омикрон» вывили уже в 24 странах планеты (в Украине его пока нет).

Пока о новом штамме «Омикрон» известно немного, но через две недели будет больше информации о заразности штамма и способности вызывать тяжелые заболевания и о том, эффективны ли существующие вакцины против него. Сейчас ВОЗ призывает не паниковать и вакцинироваться.