Космический телескоп NASA сфотографировал биполярную туманность в созвездии Наугольник

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Chandra Observatory

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сделала фотографию биполярной туманности Муравей (Мензел 3, Mz 3) в созвездии Наугольник.

Соответствующее фото обсерватория опубликовала в Twitter.

«Это изображение от «Чандры» показывает комплексность биполярной туманности Мензел 3, также известной как Mz 3», — говорится в сообщении.

Chandra Observatory

Туманность, изображенная на фотографии, растянута на два световых года (около 19 триллионов километров) и расширяется примерно со скоростью 50 километров в секунду.

Биполярная туманность — это отчетливое связанное с туманностью образование, для которого характерна видимость двух четко выраженных, осесимметричных участков.