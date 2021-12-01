Суд закрыл дело школьника из Волыни, которому дали 6 лет тюрьмы за продажу каннабиса

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Ратновский районный суд Волынской области закрыл дело бывшего одиннадцатиклассника Максима из поселка Ратно, которого в декабре 2020 года приговорили к 6 годам колонии за продажу каннабиса.

Об этом «Бабелю» рассказал адвокат Виталий Жуковский.

Суд закрыл дело на основании того, что после завершения досудебного расследования материалы в суд передали с опозданием. Суд однако не оправдал Максима, чего ожидала защита. Прокуратура, как и защита, могут оспорить решение суда. Адвокат заявил, что будет добиваться оправдательного приговора.

Жуковский отметил, что подростка незаконно судили и отправили в СИЗО. По его словам, суд должен был вынести оправдательный приговор но «обрушил» дело. По его словам, 2 декабря суд вынесет решение о закрытии уголовного производства.