Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Американская космическая компания SpaceX рискует обанкротиться из-за проблем с разработкой двигателей Raptor для ракет Starship, которые должны участвовать в колонизации Марса и полетах на Луну. Основатель компании Илон Маск написал корпоративное письмо сотрудникам, в котором заявил о проблемах и кризисе с производством Raptor.
Об этом сообщают канал CNBC и издание The Verge, в распоряжении которых оказалось письмо.
В письме Макс отметил, что кризис с Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад, и компанию ждет банкротство, если в 2022 году SpaceX не сможет добиться хотя бы одного полета Starship в две недели. Сейчас ракета-носитель не совершила ни одного орбитального полета.
По данным СМИ, Маск в письме указал, что ситуация стала «катастрофической».
В прошлом месяце был уволен вице-президент SpaceX по двигательным установкам Уилл Хелтсли. Маск отметил, что с момента его ухода обнаруживаются более серьезные технологические проблемы.
Сам Маск не стал комментировать журналистам письмо, но в Twitter написал, что банкротство маловероятно и невозможно при глобальной рецессии.
- Starship — это супертяжелая ракета, которая состоит из двух полностью многоразовых ступеней. Вторая ступень — пассажирский или грузовой космический корабль (в зависимости от цели миссии). SpaceX планирует с 2021 года заменить этим кораблем свои ракеты Falcon. Starship собираются использовать в пилотируемых миссиях для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.
- В августе этого года Илон Маск показал перемещение Starship на орбитальную стартовую площадку.
- В октябре SpaceX провела первый запуск вакуумного двигателя Raptor, который интегрировали в прототип Starship SN20.