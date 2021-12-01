В Николаеве для Госпогранслужбы построят пять французских катеров OCEA FPB 98. Подписан контракт
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Украинская компания «Нибулон» и французская судостроительная компания OCEA подписали контракт на строительство пяти 100-тонных патрульных кораблей FPB 98 MKI для нужд Госпогранслужбы.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
Контракт подписан по рамочному соглашению с Францией от 2019 года. Всего Украина получит 20 катеров FPB 98 MKI, из которых 15 построят во Франции и 5 в Николаеве.
Сегодня в производстве находятся 10 катеров — первый вскоре прибудет в Одессу. Планируется, что его спустят на воду 9 декабря, в январе 2022 года экипаж катера пройдет спецподготовку с французскими специалистами.
- О том, что Госпогранслужба получит 20 французских катеров OCEA FPB 98 MKI, Кабмин сообщал еще летом 2019 года. В 2020 году Украина и Франция подписали соглашение на производство и техподдержку этих катеров. Стоимость контракта — €136,5 миллиона, из которых 15% выплачивает Украина из бюджета, а 85% — кредитные средства. Катера построят в течение трех лет. Уже в Украине на них установят артиллерийские установки и пулеметы.
- В марте 2021 года стало известно, что Украина возьмет в кредит €116 миллионов на оплату 20 катеров.