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Израильский Тель-Авив впервые возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов. Он обогнал лидера прошлого года Париж, который сейчас делит второе место с Сингапуром.

Рейтинг составляло и 1 декабря опубликовало Economist Intelligence Unit — это аналитическое подразделение британского журнала The Economist.

В рейтинге прошлого года Тель-Авив был на пятом месте. EIU объясняет рост его индекса повышением цен на продукты и транспорт, а также укреплением израильского шекеля по отношению к доллару США. В верхних строчках рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города:

Тель-Авив, Израиль;

на одном уровне Париж (Франция) и Сингапур;

Цюрих, Швейцария;

Гонконг;

Нью-Йорк;

Женева, Швейцария;

Копенгаген, Дания;

Лос-Анджелес, США.

Осака, Япония;

Осло, Норвегия;

Сеул, Южная Корея;

Токио, Япония;

Вена (Австрия) и Сидней (Австралия);

Мельбурн, Австралия;

Хельсинки (Финляндия), Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Франкфурт (Германия) и Шанхай (Китай).

Самым быстро развивающимся городом стал иранский Тегеран, который поднялся на 50 позиций с 79 до 29, поскольку санкции США привели к дефициту и росту цен. Города с самым низким рейтингом находятся в основном на Ближнем Востоке, Африке и менее богатых частях Азии. Сирийский Дамаск снова считается самым дешевым городом в мире.

Мировой индекс стоимости жизни на 2021 год отслеживает стоимость жизни в 173 городах мира — на 40 больше, чем в прошлом, а также сравнивает цены более чем на 200 товаров и услуг повседневного спроса. Индекс сравнивается с ценами в Нью-Йорке, поэтому города с более высокой валютой по отношению к доллару США, вероятно, будут занимать более высокие позиции в рейтингах. В среднем цены на товары и услуги за год выросли на 3,5% в годовом исчислении в местной валюте. В прошлом году рост цен был на уровне 1,9%. Данные для опроса группа исследователей EIU собирает каждый март и сентябрь.