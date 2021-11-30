В Украине впервые построят семейный дом на 50 комнат — на территории «Охматдета»

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Wes Hicks / Unsplash

В Украине будет построен первый дом для родителей на территории больницы — он появится в «Охматдете» в Киеве.

Соответствующий меморандум подписали Министерство здравоохранения, Минэкономики, «Охматдет» и «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине», сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«В Охматдете ежегодно проходят лечение до 20 тысяч детей со всей страны и осуществляют более 10 тысяч операций, поэтому вопрос пребывания родителей и детей во время лечения чрезвычайно важен. Тем более что в реанимации открыт доступ родственников, и родители могут свободно посещать и находиться рядом со своими детьми», — заявил он.

По словам Ляшко, в Доме сделают 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.

Как уточнили в «Охматдете», площадь дома составит 2 500 квадратных метров.

Завершение строительства намечено на конец 2023 года.