Кремль: Транзит газа через Украину после 2024 года продлят, если будут покупатели
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Michael Parulava / Unsplash
В Кремле условием продления транзита газа через Украину после 2024 года назвали наличие покупателей на это топливо.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
«Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что РФ не хочет вести соответствующие переговоры.
Песков заявил, что вопрос «транзитных дел» нужно адресовать «Газпрому». По его словам, «пока «Газпром» не определился» по линии транзита.
- На фоне будущего запуска российского газопровода «Северный поток — 2» Украина настаивает на продлении транзита газа. В России говорят, что готовы, но четких ответов не дают.
- Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Витренко заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину, то это увеличит шансы начала полномасштабной войны.
- 22 октября Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России 50-процентную скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволит облегчить энергетический кризис в регионе. Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 миллиардов кубометров газа по «специальным условиям».