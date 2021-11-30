Кремль: Транзит газа через Украину после 2024 года продлят, если будут покупатели

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Michael Parulava / Unsplash

В Кремле условием продления транзита газа через Украину после 2024 года назвали наличие покупателей на это топливо.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

«Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что РФ не хочет вести соответствующие переговоры.

Песков заявил, что вопрос «транзитных дел» нужно адресовать «Газпрому». По его словам, «пока «Газпром» не определился» по линии транзита.