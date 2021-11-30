Госбюро расследований допросило Ермака по делу «вагнеровцев»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном срыве спецоперации по задержанию боевиков «Частной военной компании Вагнера», участвовавших в войне на Донбассе.
Об этом Ермак написал в Facebook.
«Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию», — сказал глава ОП.
Он добавил, что «не считает нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал». «Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над i», — объяснил Ермак.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.