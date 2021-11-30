Госбюро расследований допросило Ермака по делу «вагнеровцев»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном срыве спецоперации по задержанию боевиков «Частной военной компании Вагнера», участвовавших в войне на Донбассе.

Об этом Ермак написал в Facebook.

«Как законопослушный гражданин сегодня в 08:30 посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию», — сказал глава ОП.

Он добавил, что «не считает нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал». «Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над i», — объяснил Ермак.