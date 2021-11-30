Новые ограничения в карантинных зонах введут с 6 декабря. Срок действия «желтых» сертификатов сократится до 30 дней.

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Киберполиция Украины

С 6 декабря на Украине начнут действовать новые ограничения в карантинных зонах.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, правительство сократило срок действия «желтых» сертификатов вакцинации со 120 до 30 дней. «Напомним, что минимальные возможные интервалы между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 дней, Oxford/AstraZeneca — 28 дней», — пояснили в Минздраве.

Кроме того, с 6 декабря в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательном тесте.

В Минздраве пояснили, что ужесточать правила для невакцинированных необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, поскольку в стационары попадают в основном именно пациенты, которые не получили полного курса прививки.

Правительство также стремится усилить правила проверки таких сертификатов. Их должны проверять не только визуально, но и сканировать QR-код. За неправильную проверку COVID-сертификатов планируют ввести штрафы в размере 34—170 тысяч гривен.