Из-за взрыва газа в доме в Новой Одессе более 50 человек остались без жилья. Им или купят квартиры, или компенсируют деньгами
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Пресс-служба ГСЧС
В Николаевской области, в городе Новая Одесса из-за взрыва в многоэтажке жители 30 квартир остались без жилья. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 30 ноября.
Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников, одного человека на местные власти поселили в гостинице. Перед этим глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказывал, что рассматривается два варианта: приобретение нового жилья и компенсация деньгами (для этого из областного бюджета помогут местному).
В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа в квартире на 5 этаже). В результате инцидента погибли три человека, разрушены 4 квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на 3 этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.
- 21 июня 2020 года в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел взрыв газа. Погибли пять человек. В результате взрыва пострадали 40 квартир, в которых было зарегистрировано 125 жителей.
- В июне 2021 года в селе Белогородка под Киевом днем произошел взрыв в жилой пятиэтажке. По данным спасателей, после взрыва на третьем этаже начался пожар, который впоследствии распространился на четвертый, пятый этажи и кровлю. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и двух мужчин. Правоохранители заявили, что взрыв произошел из-за попытки скрыть убийство.