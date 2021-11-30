Из-за взрыва газа в доме в Новой Одессе более 50 человек остались без жилья. Им или купят квартиры, или компенсируют деньгами

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Пресс-служба ГСЧС

В Николаевской области, в городе Новая Одесса из-за взрыва в многоэтажке жители 30 квартир остались без жилья. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила 30 ноября.

Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников, одного человека на местные власти поселили в гостинице. Перед этим глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказывал, что рассматривается два варианта: приобретение нового жилья и компенсация деньгами (для этого из областного бюджета помогут местному).

В субботу, 27 ноября, в 09:20 в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа в квартире на 5 этаже). В результате инцидента погибли три человека, разрушены 4 квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на 3 этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.