В соцсети попало видео крушения британского истребителя F-35. В воду упало £100 миллионов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В соцсети Twitter опубликовали видео крушения истребителя пятого поколения F-35, который упал в Средиземное море при взлете с британского авианосца HMS Queen Elizabeth во время учений.
Инцидент с истребителем стоимостью £100 миллионов (более $133 миллионов) произошел 17 ноября. В тот день Королевские военно-воздушные силы потеряли один из 24 своих самолетов F-35. Среди предварительных причин аварии называли сбой в работе двигателя.
На видеозаписи видно, как истребитель медленно набирает скорость и падает почти сразу после выезда за взлетную полосу. На записи видно, как пилот катапультируется еще на краю полосы (пилот выжил, его спасли).
Видео опубликовал пользователь @sebh1981. Он сообщил, что получил его от группы WhatsApp Королевского флота, и заявил, что кадры взяты из системы визуального наблюдения корабля.
В Королевском флоте заявили, что им известно о распространении видео, но комментировать его пока не готовы. Расследование аварии еще продолжается, теперь также проверят, каким образом видео попало в интернет.
- Истребитель-бомбардировщик F-35 от компании Lockheed Martin считается одним из самых дорогих самолетов. Его эксплуатируют США, Великобритания, Австралия, Япония и еще несколько стран. F-35 может вертикально садиться (модель F-35B), развивать сверхзвуковую скорость и обходить радары. Ряд его технологий засекречены.