В соцсети попало видео крушения британского истребителя F-35. В воду упало £100 миллионов

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В соцсети Twitter опубликовали видео крушения истребителя пятого поколения F-35, который упал в Средиземное море при взлете с британского авианосца HMS Queen Elizabeth во время учений.

Об этом пишут Insider и ВВС.

Инцидент с истребителем стоимостью £100 миллионов (более $133 миллионов) произошел 17 ноября. В тот день Королевские военно-воздушные силы потеряли один из 24 своих самолетов F-35. Среди предварительных причин аварии называли сбой в работе двигателя.

На видеозаписи видно, как истребитель медленно набирает скорость и падает почти сразу после выезда за взлетную полосу. На записи видно, как пилот катапультируется еще на краю полосы (пилот выжил, его спасли).

Видео опубликовал пользователь @sebh1981. Он сообщил, что получил его от группы WhatsApp Королевского флота, и заявил, что кадры взяты из системы визуального наблюдения корабля.

В Королевском флоте заявили, что им известно о распространении видео, но комментировать его пока не готовы. Расследование аварии еще продолжается, теперь также проверят, каким образом видео попало в интернет.