СБУ начала расследование подготовки возможного госпереворота
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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СБУ
Служба безопасности открыла дело и начала расследование подготовки возможного государственного переворота в Украине.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Там отметили, что производство было открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
Дело расследуется главным следственным управлением СБУ. Никаких других деталей в ведомстве не разглашают, только пообещали сообщить о ходе расследования позже.
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