Шотландия в 2023 году снова проведет референдум о выходе из Великобритании

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Лидер Шотландии, первый министр Никола Стерджен заявила, что в 2022 году снова инициирует процесс референдума за выход из состава Великобритании. Сам референдум планируется провести в 2023 году.

Об этом пишет The Associated Press.

«В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года», — заявила она.

Также Стерджен подчеркнула, что ее партия предоставит новые доводы в пользу независимости Шотландии.

Предыдущий референдум провели в 2014 году – тогда 55% шотландцев выступили против независимости. Однако после выхода Великобритании из ЕС эти позиции несколько пошатнулись. В частности, 62% шотландцев голосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза. Теперь Стерджен отмечает, что Шотландию вывели из ЕС против ее воли.

Также референдум должен согласовать премьер Британии Борис Джонсон, однако тот неоднократно заявлял, что не будет этого делать. Это может повлечь за собой судебные иски к британскому правительству со стороны шотландских властей.