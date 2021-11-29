Сильный ветер, дожди, местами снег. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине до конца недели

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На этой неделе в Украине будет ветреная, с дождями и, местами, снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Скорость порывов ветра составит 15-20 м/с. В течение следующих нескольких дней в большинстве регионов Украине ожидается снижение температуры, кроме юго-востока страны. Там сохранится теплая погода: ночью +2...+7 °C тепла, днем +6...+11°C с дождем, который днем будет усиливаться.

На остальной территории в последующие двое суток ожидается дождь с переходом в мокрый снег, ночью и днем от -2 °C до +4 °C. В Карпатах — до -8 ° C и снег.

«Ночью 1 декабря станет больше снега, в Карпатах и на востоке страны будет выпадать значительный снег. В таких условиях дороги будут скользкими — в Украине, кроме юга, местами гололедица», — отметили в УГМЦ. 2 декабря преимущественно без осадков, лишь днем в Карпатском регионе дождь, на высокогорье снег; температура ночью 0...-5°C, днем +3...8°C, на юге страны до +12°C.