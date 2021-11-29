Апелляция оправдала догхантера Алексея Святогора
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского райсуда, который оправдал догхантера Алексея Святогора.
Об этом сообщила организация UAnimals.
«Суд оправдал живодера Святогора. [...] К слову, обвиняемый и его адвокат даже не пришли на заседание», — заявили в UAnimals.
В январе Шевченковский райсуд объяснял, что оправдал Святогора из-за того, что его призывы уничтожать бездомных животных не подпадают под предъявленную ему статью.
- 8 июня 2018 года догхантера Алексея Святогора, который находился в розыске, задержали дома, в Киеве. Его подозревали по ч. 2 и 3 ст. 300 УКУ. При этом зоозащитники обвиняют Алексея Святогора в отравлении тысяч бездомных собак.
- 11 июня Шевченковский суд на два месяца отправил Святогора в СИЗО. Однако 26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения Святогору на круглосуточный домашний арест.
- 18 января 2021 года Шевченковский райсуд Киева признал недоказанной его вину.
- Алексей Святогор неоднократно в эфирах на радио и телевидении пропагандировал жестокое обращение с животными. Также он писал в соцсетях, что травил собак.