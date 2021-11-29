Американский словарь Merriam-Webster определил слово года

Новости

Wikimedia

Американский словарь Merriam-Webster определил «вакцину» словом 2021 года. Об этом говорится в релизе словаря от 29 ноября.

В 2021 году вакцина стала «политическим аргументом» и «источником разногласий». В словаре отмечают, что интерес к толкованию этого слова возрос на 601% по сравнению с 2020 годом. В августе — после того, как вакцины начали широко использовать в мире — количество запросов о вакцине подскочило на 535%. По сравнению с 2019 годом интерес к этому слову вырос на 1 048%.

В Merriam-Webster отмечают, что слово «вакцина» в 2021 году означало гораздо больше, чем лекарство. Для многих это слово символизировало возможное возвращение к жизни, которое вели до пандемии, но оно же было в центре дебатов о личном выборе, политической принадлежности, профессиональных правилах, безопасности школ, неравенстве в сфере здравоохранения и многом другом.

Также словарь Merriam-Webster опубликовал еще 10 слов, интерес к которым вырос в 2021 году: insurrection («восстание»), perseverance («настойчивость»), woke («осведомленный»), nomad («кочевник»), infrastructure («инфраструктура»), cicada («цикада»), Murraya («дерево муррайя»), cisgender («цисгендерность»), guardian («страж») и meta («мета»).