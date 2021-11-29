В США собрали $1,5 миллиона пожертвований мужчине, который незаконно отсидел в тюрьме почти 43 года

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В США для 62-летнего Кевина Стрикленда, который провел почти 43 года за решеткой, а затем его отпустили, собрали $1,5 миллиона.

Об этом сообщает BBC.

Мужчину освободили во вторник, 23 ноября. Это было самое долгое незаконное лишение свободы в истории штата Миссури, но по законам штата он не имеет права на получение какой-либо финансовой компенсации, поэтому его юристы запустили страницу на GoFundMe, чтобы помочь с расходами на жизнь (в последний раз на свободе он был в 1978 году). Пожертвования сделали более 28 тысяч человек.

Кевина Стрикленда приговорили к пожизненному заключению из-за «убийства» трех человек. Инцидент произошел 25 апреля 1978 года. В ту ночь застрелили троих двадцатилетних людей в доме. Выжить удалось Синтии Дуглас (умерла в 2015 году), которая и заявила, что Стрикленд находился на месте тройного убийства. Узнала она его только на следующий день — у него были похожие волосы. В день инцидента Дуглас не могла его узнать из-за коньяка и марихуаны. Сам же Стрикленд сообщил полиции, что сидел в тот день дома и смотрел телевизор. Никакие вещдоки никогда не связывали его с преступлениями. Спустя годы Дуглас отказалась от своих показаний (она была единственным очевидцем по делу) и заявила, что хочет помочь Стрикленду.