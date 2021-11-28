Ревакцинация и тестирование: в ЕС обнародовали рекомендации по распространению нового штамма коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Европейском Союзе обнародовали рекомендации по распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Там рекомендуют большое внимание уделить ревакцинации населения.
Об этом пишет Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний.
Там подчеркивают, что данных об эффективности имеющихся вакцин против нового штамма пока нет, и они будут готовы через две-три недели. Однако сейчас этот штамм не является наиболее распространяемым в ЕС, поэтому страны-члены должны большое внимание уделить вакцинации людей, которые до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.
Также там рекомендуют начать ревакцинацию людей старше 40 лет. После этого переходить к ревакцинации всех взрослых.
Отдельно в ЕС советуют не ездить в страны и регионы, где активно распространяется новый штамм, а также увеличить тестирование вероятных больных и отслеживать контакты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о них сообщили представители Минздрава из Южноафриканской Республики. Они провели несколько незначительных исследований и обнаружили быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител.
- Из-за этого штамма многие страны мира начали вводить ограничения на поездки своих граждан в и из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибии и Мозамбика.