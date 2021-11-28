Ревакцинация и тестирование: в ЕС обнародовали рекомендации по распространению нового штамма коронавируса

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Plastifikator x «Бабель»

В Европейском Союзе обнародовали рекомендации по распространению нового штамма коронавируса «Омикрон». Там рекомендуют большое внимание уделить ревакцинации населения.

Об этом пишет Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний.

Там подчеркивают, что данных об эффективности имеющихся вакцин против нового штамма пока нет, и они будут готовы через две-три недели. Однако сейчас этот штамм не является наиболее распространяемым в ЕС, поэтому страны-члены должны большое внимание уделить вакцинации людей, которые до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

Также там рекомендуют начать ревакцинацию людей старше 40 лет. После этого переходить к ревакцинации всех взрослых.

Отдельно в ЕС советуют не ездить в страны и регионы, где активно распространяется новый штамм, а также увеличить тестирование вероятных больных и отслеживать контакты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.