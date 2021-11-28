Штамм «Омикрон» выявили также в Австралии и Чехии. Больные недавно вернулись из Африки

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Немеш Янош / УНИАН

В Австралии два человека, которые на прошлых выходных прилетели из южной части Африки, получили положительный результат теста на штамм коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает Reuters.

Представители органов здравоохранения штата Новый Южный Уэльс заявили в воскресенье, 28 ноября, что у обоих пассажиров не было симптомов болезни, они полностью вакцинированы.

На фоне распространения штамма «Оммикрон» Австралия ввела новые ограничения для тех, кто прибывает из девяти стран юга Африки: из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, с Сейшельских островов, из Малави и Мозамбика.

Что касается Чехии, то там «Омикрон» выявили у женщины из города Либерец, которая недавно была в Намибии. Женщина полностью вакцинирована, болезнь у нее протекает почти бессимптомно.