Израиль из-за нового штамма коронавируса закрывается для иностранцев на 2 недели
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
amir appel / Flickr
Израиль из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» на 2 недели запрещает въезжать иностранцам. Правительство приняло это решение вечером 27 ноября, оно вступит в силу 29 ноября.
Об этом сообщает Times of Israel.
Иностранцы смогут въехать только при наличии специального разрешения правительственной комиссии. Кроме этого, правительство расширило обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян и разрешили агентству безопасности Шин Бет возобновить отслеживание инфицированных людей.
Вакцинированные израильтяне, которые по действующим правилам должны были пройти тест на коронавирус при приземлении и оставаться в изоляции до получения отрицательного результата, теперь должны пойти на карантин на 72 часа и пройти еще один тест на третий день после прибытия. Невакцинированные путешественники должны оставаться на карантине не менее недели и могут завершить изоляцию при получении отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.
Израильтяне, прибывающие из «красных» стран с высоким уровнем риска, будут находиться на карантине в государственных отелях, пока не получат отрицательный результат теста.
- 1 ноября Израиль открылся для иностранцев.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения зафиксировали в трех странах Европы: Британии, Италии и Германии.
- Из-за него Британия, Швейцария, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик.