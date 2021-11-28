Израиль из-за нового штамма коронавируса закрывается для иностранцев на 2 недели

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Израиль из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» на 2 недели запрещает въезжать иностранцам. Правительство приняло это решение вечером 27 ноября, оно вступит в силу 29 ноября.

Об этом сообщает Times of Israel.

Иностранцы смогут въехать только при наличии специального разрешения правительственной комиссии. Кроме этого, правительство расширило обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа вакцинированных израильтян и разрешили агентству безопасности Шин Бет возобновить отслеживание инфицированных людей.

Вакцинированные израильтяне, которые по действующим правилам должны были пройти тест на коронавирус при приземлении и оставаться в изоляции до получения отрицательного результата, теперь должны пойти на карантин на 72 часа и пройти еще один тест на третий день после прибытия. Невакцинированные путешественники должны оставаться на карантине не менее недели и могут завершить изоляцию при получении отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

Израильтяне, прибывающие из «красных» стран с высоким уровнем риска, будут находиться на карантине в государственных отелях, пока не получат отрицательный результат теста.