В Перу нашли связанной 800-летнюю мумию
- Автор:
- Олег Панфилович
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На центральном побережье Перу группа археологов обнаружила мумию возрастом не менее 800 лет.
Об этом пишет Reuters.
Мумифицированные останки принадлежали человеку из культуры, которая развивалась между побережьем и горами южноамериканской страны. По словам археолога Питера ван Далена Луны, мумия, пол которой не установлен, была обнаружена в районе Лимы.
«Главной особенностью мумии является то, что тело было связано веревками и прикрывало лицо руками, что могло быть частью местного похоронного ритуала», — сказал ван Дален Луна.
По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. «Радиоуглеродное датирование более точно определит возраст», — добавил архитектор.
Ван Дален Луна добавил, что в гробнице также обнаружили подношения, включая керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.
В Перу расположены сотни археологических памятников культур, которые развивались до и после империи инков, доминировавшей в Южной Америке 500 лет назад, от южных районов Эквадора и Колумбии до центральных регионов Чили.
- Ранее в Перу в древнем городе Чан-Чан археологи обнаружили останки 25 человек. Тела были в сидячем положении и завернуты в несколько слоев ткани, первый из которых был из хлопка. Вместе с ними в могиле обнаружили 50 керамических изделий.