Moderna создаст свою вакцину против штамма коронавируса «Омикрон»
- Автор:
- Олег Панфилович
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SOPA Images / Contributor
Американская компания Moderna разрабатывает вакцину против обнаруженного южноафриканского штамма коронавируса, получившего название «Омикрон».
Об этом сообщили в компании.
Moderna уже исследует в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, разработанных в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме «Омикрон». Результаты эксперимента прогнозируются в ближайшие недели.
Первый кандидат (мРНК-1273.211) содержит несколько мутаций, присутствующих в штамме «Омикрон», также присутствовавших в штамме «Бета». Второй кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме «Омикрон», также присутствовавших в штаммах «Бета» и «Дельта».
- Штамм B.1.1.529 был выявлен 11 ноября в Ботсване. Впоследствии его подтвердили в ЮАР и соседних странах. В Гонконге B.1.1.529 выявили у прибывшего из Южной Африки путешественника.
- Ученые считают, что B.1.1.529 может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация (вероятно) позволяет обходить защиту антител.
- Великобритания, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
- Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание из-за распространения нового штамма коронавируса.