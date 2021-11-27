Moderna создаст свою вакцину против штамма коронавируса «Омикрон»

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Американская компания Moderna разрабатывает вакцину против обнаруженного южноафриканского штамма коронавируса, получившего название «Омикрон».

Об этом сообщили в компании.

Moderna уже исследует в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, разработанных в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме «Омикрон». Результаты эксперимента прогнозируются в ближайшие недели.

Первый кандидат (мРНК-1273.211) содержит несколько мутаций, присутствующих в штамме «Омикрон», также присутствовавших в штамме «Бета». Второй кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме «Омикрон», также присутствовавших в штаммах «Бета» и «Дельта».