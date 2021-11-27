Зеленский ответил на петицию Стерненко о запрете россиянам въезда в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую запретить въезд россиянам или ввести визовый режим с государством-агрессором, которую подал активист Сергей Стерненко.
Ответ обнародован на сайте президента 26 ноября.
Президент отметил, что в 2015 году Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, а с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.
Зеленский заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии, подчеркнул, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией «нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития».
В этой связи он передал петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину россиян потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов.
Сам Стерненко раскритиковал ответ Зеленского, заявив, что тот «отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию».
«Много воды, уклонение от прямого «нет» и направление петиции в СБУ, СНБО, ОСМД и в жомовую яму Кивы. Ни о чем. Что ж, такой ответ — это тоже определение позиции и перефразированное «я вам ничего не должен». Граждане РФ и само российское государство будут рады нашим открытым границам. Это для них удобно и упрощает работу. И это удобство гарантирует им президент Украины. Который в данном случае действует против интересов Украины», — написал он в своем Telegram-канале.
- 11 октября 25 тысяч подписей набрала петиция о полном запрете на выступления российских артистов в Украине. Инициатором петиции является телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.
- Зеленский ответил тем, что в Украине уже существуют законы и нормы для запрета выступлений для россиян из черного списка. Также он направил эту петицию премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ с просьбой разработать предложения, изложенные в ней.
- После этого петицию о запрете гражданам России въезжать на территорию Украины или о введении визового режима с государством-агрессором подал активист Сергей Стерненко.