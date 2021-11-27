Зеленский ответил на петицию Стерненко о запрете россиянам въезда в Украину

Новости

Facebook / Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую запретить въезд россиянам или ввести визовый режим с государством-агрессором, которую подал активист Сергей Стерненко.

Ответ обнародован на сайте президента 26 ноября.

Президент отметил, что в 2015 году Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, а с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

Зеленский заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии, подчеркнул, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией «нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития».

В этой связи он передал петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину россиян потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов.

Сам Стерненко раскритиковал ответ Зеленского, заявив, что тот «отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию».

«Много воды, уклонение от прямого «нет» и направление петиции в СБУ, СНБО, ОСМД и в жомовую яму Кивы. Ни о чем. Что ж, такой ответ — это тоже определение позиции и перефразированное «я вам ничего не должен». Граждане РФ и само российское государство будут рады нашим открытым границам. Это для них удобно и упрощает работу. И это удобство гарантирует им президент Украины. Который в данном случае действует против интересов Украины», — написал он в своем Telegram-канале.