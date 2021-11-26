В Украину доставят 50 тысяч флаконов «Ремдесивира» для лечения COVID-19. Бустерная вакцинация все еще недоступна

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Уровень вакцинации в Украине не позволяет начать введение бустерных доз, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он добавил, что для усиления способов лечения больных в Украину прибудет 50 тысяч флаконов «Ремдесивира».

Об этом он заявил на брифинге в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

«Когда мы говорим, что уровень охвата первыми прививками — 42% взрослого населения в Украине, мы говорим о преждевременности введения бустерной дозы, поскольку количество людей, имеющих иммунитет, пока еще минимальное. Как минимум мы должны достигнуть 50% населения, провакцинированного по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную доз», — сказал Ляшко.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике уже рассмотрела вопрос о целесообразности введения бустерной дозы и рекомендовала Минздраву начать этот процесс, но с учитом рекомендации ВОЗ Ляшко считает это преждевременным.

Также глава Минздрава заявил, что до 15 декабря в Украину поставят новую партию «Ремдесивира», который используется для лечения больных COVID-19.

«Мы увидели, что в эту волну значительно выросло потребление препарата по сравнению с той волной, которая была весной. Это обязало нас оперативно сделать дополнительные закупки, сейчас они будут проведены. По заключенному договору до 15 декабря ожидается поставка еще 50 тысяч флаконов, которые будут распределены в регионы», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также сообщил, что ведется работа по поставке в Украину инновационных антиковидных препаратов, но не уточнил, о каких именно идет речь.