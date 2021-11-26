МИД Германии впервые за всю историю возглавит женщина. Она выступает категорически против «Северного потока – 2»

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Flickr / Stephan Röhl

Министерство иностранных дел Германии впервые в истории возглавит женщина. Эту должность займет одна из лидеров «зеленых» Анналена Бербок.

Об этом в своем Twitter написал нынешний глава МИД Хайко Маас.

«Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В твоем лице МИД впервые возглавит женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого! Представлять Германию в мире — честь и вызов одновременно», — написал он.

Анналена Бербок во время предвыборной кампании была одним из лидеров партии «зеленых», а также была кандидатом от этой партии в канцлеры Германии, если бы ее политсила одержала победу на выборах.

«Зеленые» занимают довольно жесткую позицию по отношению к России — они отмечают, что та все больше превращается в авторитарное государство. Там подчеркивают, что ослабление санкций против России возможно только после выполнения определенных условий. В то же время при необходимости они допускают и ужесточение санкций.

Сама Бербок активно критикует «Северный поток — 2» и считает, что этот проект должен быть заблокирован. Однако в коалиционном соглашении не было никакого упоминания об этом газопроводе.

Также «зеленые» являются пацифистской партией, поэтому Бербок отмечала, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт с Россией. Что касается вступления в ЕС, то здесь «зеленые» отмечают, что для стран Восточного партнерства должен быть открытым путь к евроинтеграции.