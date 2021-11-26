МИД Германии впервые за всю историю возглавит женщина. Она выступает категорически против «Северного потока – 2»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Stephan Röhl
Министерство иностранных дел Германии впервые в истории возглавит женщина. Эту должность займет одна из лидеров «зеленых» Анналена Бербок.
Об этом в своем Twitter написал нынешний глава МИД Хайко Маас.
«Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В твоем лице МИД впервые возглавит женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого! Представлять Германию в мире — честь и вызов одновременно», — написал он.
Анналена Бербок во время предвыборной кампании была одним из лидеров партии «зеленых», а также была кандидатом от этой партии в канцлеры Германии, если бы ее политсила одержала победу на выборах.
«Зеленые» занимают довольно жесткую позицию по отношению к России — они отмечают, что та все больше превращается в авторитарное государство. Там подчеркивают, что ослабление санкций против России возможно только после выполнения определенных условий. В то же время при необходимости они допускают и ужесточение санкций.
Сама Бербок активно критикует «Северный поток — 2» и считает, что этот проект должен быть заблокирован. Однако в коалиционном соглашении не было никакого упоминания об этом газопроводе.
Также «зеленые» являются пацифистской партией, поэтому Бербок отмечала, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт с Россией. Что касается вступления в ЕС, то здесь «зеленые» отмечают, что для стран Восточного партнерства должен быть открытым путь к евроинтеграции.
- 24 ноября в Германии социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» презентовали свое коалиционное соглашение. Для окончательного утверждения и назначения нового правительства в стране остались некоторые формальности. В своем коалиционном соглашении немецкие партии упомянули Украину в контексте вооруженного конфликта с Россией и ее стремлений к членству в ЕС.
- На парламентских выборах в Германии победила Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Таким образом, ХДС/ХСС переходит в оппозицию. Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (ВДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».