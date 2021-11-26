Зеленский передал Эрдогану список крымских татар для освобождения из российского плена. Тот передал его Путину
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президент Владимир Зеленский передал через президента Турции Реджепа Эрдогана российскому лидеру Владимиру Путину список крымских татар, освобождения которых требует Украина.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
По его словам, Эрдоган передал этот список Путину на личной встрече. «Я передал этот перечень. Сейчас ждем реакции», — заявил президент. Зеленский также сообщил, что во время визита в США передал список политических заключенных Кремля американскому президенту Джо Байдену.
Последний обмен удерживаемыми между Украиной и боевиками ЛДНР состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула 20 граждан. Боевикам отдали 14 человек, еще четверо отказались возвращаться в ОРДЛО.
- 23 ноября силовики задержали 31 активиста под здание ИВС Симферополя. В этот день из изолятора вышел крымский адвокат Эдем Семедляев, где он провел 12 дней ареста за «неподчинение сотрудникам полиции» — за отказ раздеваться.