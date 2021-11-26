МВФ ухудшил прогноз курса гривны на ближайшие 5 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Международный валютный фонд обновил прогноз курса гривны к доллару на несколько ближайших лет.
Об этом говорится в материалах пересмотра программы сотрудничества с Украиной.
Согласно подсчетам МВФ, среднегодовой курс доллара к гривне вырастет до:
- 2021 год — 27,32 грн/$ (ранее — 27,52 грн/$);
- 2022 год — 27,43 грн/$ (27,41 грн/$);
- 2023 год — 27,91 грн/$ (27,66 грн/$);
- 2024 год — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$);
- 2025 год — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$);
- 2026 год — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$).
Таким образом, долгосрочный прогноз курса ухудшился на 20 копеек.
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