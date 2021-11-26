Новости

МВФ ухудшил прогноз курса гривны на ближайшие 5 лет

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

Международный валютный фонд обновил прогноз курса гривны к доллару на несколько ближайших лет.

Об этом говорится в материалах пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

Согласно подсчетам МВФ, среднегодовой курс доллара к гривне вырастет до:

Таким образом, долгосрочный прогноз курса ухудшился на 20 копеек.