«Это шахматная партия». Зеленский объяснил, почему не принят закон об Окружном админсуде Киева
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Окружного административного суда Києва
Президент Владимир Зеленский заявил, что его безотлагательный закон о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) не был принят, поскольку его не поддерживали в парламенте.
Об этом президент рассказал на пресс-конференции.
Зеленский объяснил, что это «шахматная партия», и для принятия закона об ОАСК необходимо было «переламывать» парламент. По словам президента, то, что закон об ОАСК был отложен, позволило дать старт судебной реформе из-за принятия закона о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшем совете правосудие (ВСП).
Кроме того, он напомнил, что парламент проголосовал за законы и полномочия международных экспертов (участие в отборе судей), способных формировать список для очистки судебной власти. «Я дал полную возможность запустить реформу», — ответил Зеленский на вопрос о реформе.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- В октябре Зеленский заявил, что антикоррупционная реформа в Украине движется даже несмотря на некоторые сдерживающие факторы. По его словам, вопрос ликвидации Окружного административного суда Киева до сих пор откладывала именно Верховная Рада, мол, спикер задерживал этот процесс.
- «Бабель» ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.