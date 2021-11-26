«Это шахматная партия». Зеленский объяснил, почему не принят закон об Окружном админсуде Киева

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Пресс-служба Окружного административного суда Києва

Президент Владимир Зеленский заявил, что его безотлагательный закон о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) не был принят, поскольку его не поддерживали в парламенте.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции.

Зеленский объяснил, что это «шахматная партия», и для принятия закона об ОАСК необходимо было «переламывать» парламент. По словам президента, то, что закон об ОАСК был отложен, позволило дать старт судебной реформе из-за принятия закона о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшем совете правосудие (ВСП).

Кроме того, он напомнил, что парламент проголосовал за законы и полномочия международных экспертов (участие в отборе судей), способных формировать список для очистки судебной власти. «Я дал полную возможность запустить реформу», — ответил Зеленский на вопрос о реформе.