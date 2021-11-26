Британия и Израиль вводят ограничения на поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма коронавируса
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- Костя Андрейковец
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Yuri Samoilov / Flickr
Великобритания и Израиль вводят ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик из-за распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, у которого 32 мутации.
В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что по итогам правительственного совещания вышеуказанные страны внесены в «красный» карантинный список. Все, кто прибывает в Израиль из этих стран, будут отправлены на недельную изоляцию. Это касается и людей, который получили три дозы вакцины.
Как передает Reuters, Агентство безопасности здравоохранения Великобритании приняло почти такие же меры. Полеты в 7 африканских стран временно прекращены.
По данным Sky News, только в ЮАР уже подтвердили 53 случая заражения новым штаммом. Эксперты считают, что реальных случаев заражения может быть больше, поскольку суточные показатели по заболеваемости на этой неделе значительно растут. Для сравнения — 22 ноября коронавирус выявили у 312 человек, а уже 25 ноября — у 2 465.
- Штамм B.1.1.529 выявили 11 ноября в Ботсване. Вскоре его подтвердили в ЮАР и соседних страна. В Гонконге B.1.1.529 обнаружили у путешественника, который прибыл из Южной Африки.
- Ученые считают, что B.1.1.529 может быть более опасным, чем все известные штаммы. Его усложненная мутация (вероятно) позволяет обходить защиту антител.