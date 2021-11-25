У президента Чехии Милоша Земана выявили коронавирус, он возвращается в госпиталь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ralf Hirschberger / picture alliance via Getty Images
У президента Чехии 77-летнего Милоша Земана 25 ноября выявили коронавирус, он возвращается в военный госпиталь, из которого его выписали несколько часов назад.
Об этом сообщает чешское издание Denik.
«В рамках стандартных процедур мы провели пациенту ПЦР-тест, который оказался положительным. По согласованию с врачом было решено вернуть президента в Центральный военный госпиталь», — подтвердил изданию пресс-секретарь госпиталя.
По его словам, у Земана нет симптомов болезни. Он вакцинирован от коронавируса и недавно получил третью дозу.
Отметим, что утром 25 ноября Земана выписали из военного госпиталя. По данным врачей, здоровье президента Чехии значительно улучшилось. Тем не менее медики советовали Земану продолжить лечение в госпитале.
- 10 октября Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь. Причиной госпитализации президента называли проблемы с печенью. Он провел там полтора месяца, выписали его 25 ноября.
- 19 октября комиссия Сената по Конституции единогласно согласилась с тем, что 77-летний Милош Земан должен сложить полномочия главы государства. По данным Центрального военного госпиталя, он не может выполнять свои президентские обязанности.
- В конце октября чешская полиция начала проверять людей из окружения президента Милоша Земана. Их подозревают в сокрытии информации о состоянии здоровья главы государства и подделке документов.