NASA перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба — незапланированно снялся хомут

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Ariane 5 / Twitter

Американское аэрокосмическое управление NASA отложило запуск космического телескопа Джеймса Уэбба стоимостью $10 миллиардов — из-за «инцидента» во время последних приготовлений к установке телескопа на ракету-носитель.

Об этом сообщает The Guardian.

Космический корабль должен был выйти на орбиту 18 декабря, но теперь его не запустят раньше 22 декабря.

Инцидент произошел, когда техники готовились прикрепить телескоп к адаптеру ракеты-носителя. По данным NASA, незапланированно снялся хомут, который удерживает телескоп и адаптер вместе и должен размыкаться только при отделении обсерватории в космосе. В результате происшествия в телескопе возникли вибррации.

Чтобы убедиться, что космический корабль остается в идеальной форме, NASA созвало комиссию по аномалиям — она должна изучить и провести дополнительные испытания космического корабля. После этого и при отсутствии повреждений подготовку к запуску возобновят.

Сейчас космический телескоп находится на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане, откуда его должны запустить с помощью ракеты Ariane 5. Этот проект является международным партнерством NASA, Европейского и Канадского космического агентств.

Что это за телескоп?

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба — это американская орбитальная инфракрасная обсерватория, которая должна заменить космический телескоп «Хаббл». Первоначальное название — «космический телескоп нового поколения». В 2002 году его назвали в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба.

Ученые возлагают на этот телескоп большие надежды. Он поможет заглянуть во Вселенную намного дальше и детальнее изучить галактики и планеты. Например, он будет изучать новую экзопланету размером с Землю K2-315b, данные о которой собрали в 2017 году.