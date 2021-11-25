Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря

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Эскадренный миноносец с ракетным вооружением Arleigh Burke из состава Шестого флота ВМС США вошел в экваторию Черного моря. Корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет обеспечивать безопасность в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в рамках планового патрулирования. Находясь там, корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет контролировать стабильность морских путей в регионе.

Arleigh Burke — один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота в Испании. Закреплен за командованием 65-й оперативной группы, назначенной в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны НАТО.