Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря
- Автор:
- София Телишевская
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Эскадренный миноносец с ракетным вооружением Arleigh Burke из состава Шестого флота ВМС США вошел в экваторию Черного моря. Корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет обеспечивать безопасность в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в рамках планового патрулирования. Находясь там, корабль вместе с союзниками и партнерами по НАТО будет контролировать стабильность морских путей в регионе.
Arleigh Burke — один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота в Испании. Закреплен за командованием 65-й оперативной группы, назначенной в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны НАТО.
- Ранее в Черном море находились ракетный эсминец USS Porter и флагман Шестого флота США USS Mount Whitney. Флот России вел за ними активное наблюдение.
- В Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий. Маневры НАТО беспокоят Владимира Путина.