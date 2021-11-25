Национальная авиакомпания UNA в 2022 году будет летать по 16 направлениям. Годовой бюджет составляет €96 млн

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Новая украинская национальная авиакомпания UNA начнет полеты в 2022 году. У нее запланированы полеты на двух внутренних и 14 международных направлениях.

Об этом рассказал консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазье на брифинге 25 ноября, передает ЦТС.

«Полеты по внутренним направлениям мы начнем в 2022 году с двух направлений. Затем в 2023 году мы откроем уже 8 направлений. К 2026 году внутренние рейсы будут покрывать 8 направлений и 7 000 перелетов в год», — рассказал он.

С 2022 года перевозчик будет выполнять рейсы по 14 направлениям.

«В этом сегменте наш план на 2023—2026 годы — 37 пунктов назначения. В 2026 году в среднем среднемагистральная сеть будет представлена ​​более чем 15 тыс. перелетов в год», — уточнил Фазье.

Обслуживание дальнемагистральных международных рейсов начнется в 2023 году с одного направления, а к 2026 году вырастет до пяти (2 100 рейсов в год).

В настоящее время концепция флота находится на стадии ревизии. Вскоре его должны сертифицировать EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) и украинские авиационные власти.

По словам спикера, во флоте будет три типа воздушных судов: узкофюзеляжные турбореактивные самолеты на 150—180 мест, турбопропы на 68—70 мест и дальнемагистральные джеты на 300—330 пассажиров.

«На 2022 год у нас планируется 3—5 самолетов. К 2023 году у нас будет 7—11 самолетов, через год — 12—17 самолетов, а в 2025 году — 15—17 самолетов. В 2026 году планируем иметь 14—20 самолетов», — рассказал Фазье.

В первый год работы бюджет авиакомпании составит 96 млн евро, а через год — 50—60 млн евро.